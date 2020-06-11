Сломала спину на трассе, судилась с врачами. Как мечтавшая об Олимпиаде российская фристайлистка борется за справедливость

15 февраля 2014 года — дата, которая изменила жизнь лидера сборной России по ски-кроссу Марии Чаадаевой (более известной как Комиссарова). В тот день в экстрим-парке "Роза Хутор" проходила плановая тренировка перед выступлением на домашней Олимпиаде в Сочи. Во время утреннего проката на одном из спусков Мария допустила ошибку и упала. Это падение чуть не стоило ей жизни.

— Я на старте, волнуюсь. Перекрестилась (всегда так делала) и поехала, всё получалось, и тут это препятствие, вообще не сложное, на трассе были трамплины побольше, которых я боялась, но точно не этого, — рассказала своим подписчикам в " Инстаграме " Мария о том дне. — И вот я прыгаю, лечу высоко и далеко, тут — бах и падаю. Причём сломалась спина не из-за того, что я упала на неё, я просто жёстко приземлилась на прямые ноги, и удар был снизу, взрывной волной, и сломался позвоночник.



Фристайлистка сломала себе спину. Повезло, что врачи моментально оказали ей скорую помощь и отправили в больницу. Сама Мария не сразу поняла серьёзность своей травмы.

— Я сразу ничего не поняла, сознание не теряла, лежу, дикая боль. Подъехали тренеры, говорю им, что ног не чувствую. Думаю, скоро отпустит. Приехали носилки, как грузили на них, плохо помню, — продолжила спортсменка. — Внизу, в палатке скорой помощи, мне что-то вкололи, сильное обезболивающее, наверное, и понимать я стала всё хуже. Попросила, чтобы с меня сняли ботинки, а они говорят, что уже сняли. Вот тут для меня был шок, как они снимали, а я не почувствовала.

В клинике № 8, которая была подготовлена специально к Олимпийским играм, ей сделали операцию. Длилась она больше шести часов и прошла удачно.

В больнице Комиссарову даже навестил президент России Владимир Путин.

— Он держал меня за руку и говорил, что, как и я, он из Питера, а ленинградские ребята — все смелые и сильные, — вспоминала Мария в одном из своих интервью. — Путин сразу же позвонил моему отцу и просто сказал ему: "Алло, это Вова". Забавная ситуация. Папа до сих пор всем её рассказывает.

Затем Марию отправили на лечение в Мюнхен, а после она проходила реабилитацию в Испании.

— 15 февраля — такой день... В этот день я сломала спину. С тех пор передвигаюсь на коляске. Так быстро летит время, помню этот день, как вчера, но вспоминать не хочу. А может, стоит праздновать его как второй день рождения? Многие говорили, что мне повезло, что осталась жива или что не парализовало от шеи, — признавалась Мария в соцсети. — Нужно радоваться тому, что есть. И это счастье, что я могу иметь детей. А ведь тогда, в таком уже далёком 2014 году, я даже и подумать не могла, как может повернуться эта жизнь и сколько сюрпризов преподнести.

Судебные разбирательства

В Испании Мария проходила реабилитацию в клинике доктора Блюма. Специалист, который работает по своей авторской методике, пообещал поставить фристайлистку на ноги за один год. Но Комиссарова до сих пор не чувствует ног и передвигается при помощи инвалидного кресла. Так как семья спортсменки потратила гигантскую сумму на лечение, которое не принесло результата, она обратилась в суд. В интервью Лайфу она рассказывала детали судебных споров.

Доктор предложил реабилитацию в течение года. Чтобы встать на ноги, мне нужно было ежедневно заниматься в его клинике в Испании на специальных тренажёрах, сделанных им самим. Я выкладывалась по полной семь дней в неделю в течение полутора лет, но так и не начала ходить. Он начал говорить, что я пропускала занятия. Но мы пропускали их только по уважительной причине, когда летали в Москву и Санкт-Петербург за документами и деньгами. Может быть, несколько раз занималась не день, а полдня. Но мы проводили в клинике каждый день. Это было непросто, когда не видишь результата Мария Чаадаева

Комиссарова уже добилась результатов в судебных спорах. Сначала Санкт-Петербургский городской суд постановил взыскать с доктора Блюма три миллиона рублей. Эта сумма не устроила фристайлистку, ведь она потратила почти 50 миллионов на лечение в клинике доктора Евгения Блюма, и она продолжила бороться за справедливость дальше. Позже уже Арбитражный суд города Москвы аннулировал лицензию клиники доктора Блюма на осуществление медицинской деятельности и наложил небольшой денежный штраф.

Также против доктора Блюма было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под свой контроль это дело. Басманный суд продолжает разбирательства. Сейчас же стало известно, что суд заочно арестовал Евгения Блюма и объявил его в международный розыск. Специалист последние два года находится в Испании. В случае его возвращения на родину его отправят за решётку до вынесения приговора.

Как Мария живёт сейчас?

Несмотря на все эти сложности, Мария ведёт полноценную и яркую жизнь. Она вышла замуж за фристайлиста Алексея Чаадаева, успела родить сына и дочку. Проживает в Испании, где лучше условия для малоподвижных людей.

В Испании я могу легко выйти из дома, поехать куда хочу, и у меня не будет проблем с доступной средой и отношением окружающих. Да и климат в Испании больше подходит. Когда в Санкт-Петербурге приезжаешь с прогулки осенью или зимой, колёса в грязи, их надо долго отмывать Мария Чаадаева

Мария активно ведёт свои соцсети и в её инстаграме уже миллион подписчиков. Она также продолжает восстанавливаться: занимается дома на специальном "шагоходе", посещает массажиста.

— Мечтаю, чтобы мои дети были здоровыми и чтобы семья была счастливая. Но самая-самая мечта — оставить коляску в углу, встать и пойти, — сказала Лайфу Мария.