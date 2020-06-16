"Поедем проведём". Лукашенко подтвердил участие белорусской делегации в Параде Победы в Москве

Делегация из Белоруссии приедет в Москву на Парад Победы, запланированный на 24 июня. Об этом сообщил лидер республики Александр Лукашенко, передаёт БелТА. Он напомнил, что сами белорусы провели парад в Минске 9 Мая.
— Россия не провела — надо проводить. Ну, поедем проведём парад, — резюмировал Лукашенко.
Напомним, Парад Победы в российской столице было решено перенести с 9 Мая на 24 июня из-за ситуации с коронавирусом. Дата проведения является памятной, так как 24 июня 1945 года прошёл легендарный Парад победителей. К настоящему моменту торжественные мероприятия в Москве намерены посетить главы Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Южной Осетии и Абхазии.