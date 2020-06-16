"Переносчики заразы". Эколог предостерёг от купания в водоёмах с утками

Эколог предостерёг москвичей от купания в запрещённых местах. По словам председателя правления общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" Андрея Нагибина, жителям столицы стоит избегать водоёмов, в которых плавают утки.

— Пруды, где запрещено купаться, не имеют проточности, они цветут. Ещё там наши утки, они же тоже переносчики заразы, — сказал специалист в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Нагибин заверил, что городские власти внимательно следят за состоянием мест, купание в которых разрешено. Водолазы обследуют дно, а специалисты Роспотребнадзора берут пробы воды. Эколог добавил, что в этом сезоне около каждого "разрешённого" пляжа будут оборудованы медпункты.