Кидают камни, бьют машины. В Париже акция протеста медиков обернулась беспорядками — видео

В Париже на акции протеста медицинских работников начались беспорядки. Сторонники Движения жёлтых жилетов и радикально настроенные граждане стали забрасывать демонстрантов и жандармов камнями, переворачивать автомобили и выкрикивать фразу "все ненавидят полицию".

13 июня во французской столице на акции против расизма и насилия со стороны полиции манифестанты закидали жандармов петардами. Те в ответ применили слезоточивый газ.