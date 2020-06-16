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Кидают камни, бьют машины. В Париже акция протеста медиков обернулась беспорядками — видео

В префектуре полиции сообщили об аресте 16 человек.

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Видео © Twitter

В Париже на акции протеста медицинских работников начались беспорядки. Сторонники Движения жёлтых жилетов и радикально настроенные граждане стали забрасывать демонстрантов и жандармов камнями, переворачивать автомобили и выкрикивать фразу "все ненавидят полицию".

Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Полицейские арестовали по меньшей мере 16 человек, сообщает Le Figaro.

13 июня во французской столице на акции против расизма и насилия со стороны полиции манифестанты закидали жандармов петардами. Те в ответ применили слезоточивый газ.

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