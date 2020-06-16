Собянин заявил, что московские кафе и рестораны могут открыть через неделю

Посетив летнюю веранду одного из кафе, градоначальник отметил, что начало работы заведений общепита — важное событие в жизни города и значимый этап в борьбе с CoViD-19.

— Сейчас по тому, как мы идём, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию,— приводит его слова РИА "Новости".