НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Собянин заявил, что московские кафе и рестораны могут открыть через неделю

Он отметил, что начало работы заведений общепита — важное событие в жизни города и значимый этап в борьбе с CoViD-19.

63

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Московские кафе и рестораны могут открыться через неделю, если положительная динамика в ситуации с коронавирусом сохранится, считает мэр столицы Сергей Собянин.

Посетив летнюю веранду одного из кафе, градоначальник отметил, что начало работы заведений общепита — важное событие в жизни города и значимый этап в борьбе с CoViD-19.

Сейчас по тому, как мы идём, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию,— приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, с сегодняшнего дня в столице снова заработали веранды заведений общепита.

Выбор редакции

Loading...