Собянин заявил, что московские кафе и рестораны могут открыть через неделю

Московские кафе и рестораны могут открыться через неделю, если положительная динамика в ситуации с коронавирусом сохранится, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Посетив летнюю веранду одного из кафе, градоначальник отметил, что начало работы заведений общепита — важное событие в жизни города и значимый этап в борьбе с CoViD-19.
— Сейчас по тому, как мы идём, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию,— приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, с сегодняшнего дня в столице снова заработали веранды заведений общепита.
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