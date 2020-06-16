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Россиянам назвали срок снятия всех ограничений по коронавирусу. Придётся подождать до зимы

При этом глава Минздрава РФ считает, что речь идёт только о следующем годе.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предположил, что полностью избавиться от всех мер, введённых в стране из-за пандемии коронавируса, можно будет только в феврале 2021 года.

Я думаю, это всё-таки нужно говорить о следующем годе. Мне кажется, это февраль, — сказал он в передаче "Док-ток" на Первом канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к следующему этапу снятия ограничений в столице приступят не раньше середины июля.

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