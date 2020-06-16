Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предположил, что полностью избавиться от всех мер, введённых в стране из-за пандемии коронавируса, можно будет только в феврале 2021 года.
— Я думаю, это всё-таки нужно говорить о следующем годе. Мне кажется, это февраль, — сказал он в передаче "Док-ток" на Первом канале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к следующему этапу снятия ограничений в столице приступят не раньше середины июля.
Коронавирус: Главное
Россиянам назвали срок снятия всех ограничений по коронавирусу. Придётся подождать до зимы
сегодня в 16:05
Собянин: Раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно
сегодня в 15:32
"Не надо пугать людей попусту". Инфекционист отреагировал на заявление об опасности "коронавируса из Пекина"
сегодня в 15:21