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"Не надо пугать людей попусту". Инфекционист отреагировал на заявление об опасности "коронавируса из Пекина"

Специалист указал на серьёзность слов о высокой патогенности возбудителя.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Mark Schiefelbein

Делать поспешные выводы из-за вспышки "нового" коронавируса в Пекине не стоит, необходимо следить за развитием событий. Такую точку зрения в беседе с НСН выразил доктор медицинских наук Виктор Зуев.

Не стоит пугать людей попусту, — сказал вирусолог, отметив серьёзность заявлений о высокой патогенности возбудителя.

По мнению Зуева, новая вспышка CoViD-19 возможна осенью, однако назвать её второй волной пандемии нельзя — это будет сезонное распространение инфекции.

Напомним, в столице КНР предупредили о высоком риске распространения коронавируса в городе из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке. В Пекине частично введён режим военного времени. Профессор института вирусологии медицинского отделения университета в Китае Ян Чжаньцю считает, что CoViD-19 из Пекина может оказаться более опасным и заразным, чем из Ухани. Он подчеркнул, что появление таких новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцины от инфекции.

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