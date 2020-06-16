"Не надо пугать людей попусту". Инфекционист отреагировал на заявление об опасности "коронавируса из Пекина"

По мнению Зуева, новая вспышка CoViD-19 возможна осенью , однако назвать её второй волной пандемии нельзя — это будет сезонное распространение инфекции.

Напомним, в столице КНР предупредили о высоком риске распространения коронавируса в городе из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке. В Пекине частично введён режим военного времени. Профессор института вирусологии медицинского отделения университета в Китае Ян Чжаньцю считает, что CoViD-19 из Пекина может оказаться более опасным и заразным, чем из Ухани. Он подчеркнул, что появление таких новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцины от инфекции.