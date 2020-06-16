"Не надо пугать людей попусту". Инфекционист отреагировал на заявление об опасности "коронавируса из Пекина"

Делать поспешные выводы из-за вспышки "нового" коронавируса в Пекине не стоит, необходимо следить за развитием событий. Такую точку зрения в беседе с НСН выразил доктор медицинских наук Виктор Зуев.
— Не стоит пугать людей попусту, — сказал вирусолог, отметив серьёзность заявлений о высокой патогенности возбудителя.
По мнению Зуева, новая вспышка CoViD-19 возможна осенью, однако назвать её второй волной пандемии нельзя — это будет сезонное распространение инфекции.
Напомним, в столице КНР предупредили о высоком риске распространения коронавируса в городе из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке. В Пекине частично введён режим военного времени. Профессор института вирусологии медицинского отделения университета в Китае Ян Чжаньцю считает, что CoViD-19 из Пекина может оказаться более опасным и заразным, чем из Ухани. Он подчеркнул, что появление таких новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцины от инфекции.
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