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Вирусолог рассказал, как защититься от "нового" коронавируса, который появился в Пекине

В столице Китая частично введён режим военного положения.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Ng Han Guan

Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский заявил, что защититься от заражения "новым" коронавирусом, вспышка которого зафиксирована в Пекине, могут помочь только карантинные меры. Об этом сообщает Ura.ru.

Что на CoViD-19 вакцины нет, что на новый вирус. Никаких радикальных средств пока не существует, значит, на повестке дня — только меры карантинного характера, — сказал Аграновский.

Он также отметил, что если в Пекине действительно произошла вспышка нового вируса, то это говорит о его быстрых изменениях.

Напомним, в Пекине предупредили о высоком риске распространения коронавируса в городе из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. В городе частично введён режим военного времени. Профессор института вирусологии медицинского отделения университета в Китае считает, что коронавирус из Пекина может оказаться более опасным и заразным, чем из Ухани. Он подчеркнул, что появление таких новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцины от CoViD-19.

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