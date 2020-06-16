Вирусолог рассказал, как защититься от "нового" коронавируса, который появился в Пекине

Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский заявил, что защититься от заражения "новым" коронавирусом, вспышка которого зафиксирована в Пекине, могут помочь только карантинные меры. Об этом сообщает Ura.ru.

— Что на CoViD-19 вакцины нет, что на новый вирус. Никаких радикальных средств пока не существует, значит, на повестке дня — только меры карантинного характера, — сказал Аграновский.

Он также отметил, что если в Пекине действительно произошла вспышка нового вируса, то это говорит о его быстрых изменениях.