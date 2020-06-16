В Москве врачи вылечили от коронавируса более 126 тысяч человек

В российской столице за прошедшие сутки от коронавируса выздоровело ещё 2874 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Общее число выздоровевших достигло 126 114 — это более 60% от всех случаев заболевания, — уточнила она.
После необходимого курса лечения медики проводят специальные исследования для подтверждения отсутствия заболевания у пациента. Тестирование на наличие антител к CoViD-19 в Москве может пройти любой желающий. Для этого необходимо записаться в одну из 30 поликлиник, а результаты анализа будут доступны в электронной медкарте.
За прошедшие 24 часа в России коронавирус подтвердился ещё у 8248 человек. У 35,8% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.