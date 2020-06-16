Ген худобы. Как есть всё и не толстеть

Генетики разгадали секрет людей, которые могут позволить себе даже самое неправильное питание и при этом остаются худыми. Об этом пишет Cell. Сообщается, что исследователи изучили ДНК более 47 тысяч тысяч человек в возрасте от 20 до 44 лет. Эти данные они получили из эстонской биологической базы данных, где собрана генетическая информация о значительной части населения страны.

Выяснилось, что у худых (то есть у людей с низким индексом массы тела) по-другому ведёт себя ген ALK — Anaplastic Lymphoma Kinase, "киназа анапластической лимфомы". Этот ген известен своим влиянием на раковые заболевания — его мутации приводят к ускорению роста опухоли. В данном же случае он у некоторых людей просто деактивирован, что и позволяет им при любом питании сохранять стройную фигуру.

Учёные в рамках эксперимента намеренно "отключили" ALK у подопытных мышей и плодовых мушек. Отмечается, что животные после этого действительно оставались худыми, даже если их кормили фастфудом. Теперь авторы научной работы надеются научиться отключать этот ген и у людей.