﻿Кто гонит вторую волну? Виноваты ли лососи в новой китайской вспышке CoViD-19

﻿Китайские эпидемиологи гадают, как SARS-Cov-2 попал в морепродукты и как эти морепродукты оказались на прилавках одного из крупнейших продовольственных рынков.

﻿Пекинскому району Фэнтай к армейским правилам не привыкать. Ещё во времена династии Цин, которая правила c XVII по начало XX века, здесь квартировался гарнизон императорской гвардии. А ещё именно здесь в 1937 году произошла стычка, развязавшая японо-китайскую войну. А вот теперь военное положение объявили в, казалось бы, мирное время. Жители на самоизоляции, школы и детсады закрыты, дороги перекрыты, общественный транспорт не работает.

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Здесь живёт более двух миллионов человек. А продукты здесь закупает весь Пекин. Оптовый рынок Xinfadi ("Синьфади") — фактически общегородская овощная база и крупный поставщик мяса и рыбы. Когда 11 июня впервые почти за два месяца в районе зафиксировали новые случаи CoViD-19, расследование обстоятельств вспышки привело эпидемиологов именно туда. Впрочем, не в овощной отдел, а к холодильникам. По информации "Пекинских новостей", один из пациентов — 52-летний местный житель Тан Муму — третьего числа покупал на этом рынке морепродукты, потом два дня сидел дома, а шестого у него появились симптомы лихорадки.

﻿Как пишет, в свою очередь, газета Синьцзинбао, следы коронавируса обнаружили в пробах с доски, на которой разделывали лосося. При этом Синьхуа сообщает, что на рынке взяли на анализ более 5200 образцов рыбной и мясной продукции, а также пробы "из внешней среды". Отмечается, что коронавирусные частицы нашли в 40 образцах "из среды".

﻿Как бы там ни было, рынок закрыли, а его работников принялись тестировать. По информации Deutsche Welle, первые 500 анализов выявили коронавирус у 50 человек. Надо сказать, персонал "Синьфади" насчитывает десять тысяч сотрудников.

﻿Интересно, что горбушу, по опубликованным данным, привезли туда с расположенного неподалёку рынка "Цзиншэнь", ранее закрытого из-за инфекции. Отмечается, что там с этой рыбой контактировало девять человек, однако у них тесты дали отрицательный результат. Между тем эпидемиолог в интервью заявила, что обнаруженный у заболевших штамм вируса явно не местный.

﻿Предварительные результаты исследования показывают, что вирус точно возник не в Пекине, он был завезён ﻿У Цзунью ﻿Ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний

﻿Более того, у экспертов есть версия, откуда именно мог "приехать" источник новой вспышки коронавируса.

﻿Проведение полногеномного секвенирования показало, что вирус завезён из Европы ﻿Ян Пэн ﻿Сотрудник пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний

﻿В любом случае остаётся не совсем ясным, каким образом этот штамм мог оказаться в (или НА) рыбе — до сих пор считалось, что SARS-CoV-2 специализируется на млекопитающих. Впрочем, эксперты уверяют, что это действительно так и сами лососи переносчиками вируса не являются. На самом деле, по их мнению, ситуация следующая: либо эту рыбу трогали заражённые, либо коронавирус попал в воду, в которой они плавали.

﻿В Китае всё может быть, учитывая особенности ассортимента их рынков. Как туда попал этот вирус — это одному богу известно. Он может попасть туда разными путями. Важно, что вирус был на этой доске. Был ли он в рыбе, неизвестно. Может, этот вирус действительно был на руках заражённого человека, и он на доске оставил, что называется, свои следы вместе с вирусом. Неслучайно нас просят сохранить масочно-перчаточный режим ﻿Виктор Зуев Вирусолог, доктор медицинских наук

﻿Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев заверил, что подобная ситуация на российских рынках "очень маловероятна".

﻿Я полагаю, что для этого практически нет шансов из-за особенностей наших рынков: у нас на рынках нет такого ассортимента, который бы предусматривал возможность содержания там коронавируса. Мы не продаём летучих мышей, ни каких-то грызунов, которых я даже называть не хочу, чтобы не портить аппетит. Поэтому говорить что-то о возможности такого развития событий в России просто не приходится Виктор Зуев Вирусолог, доктор медицинских наук

﻿Профессор Зуев также заявил, что новости из Пекина вовсе не возвещают вторую волну коронавируса. По его мнению, новая вспышка CoViD-19 возможна предстоящей осенью, но это никак нельзя назвать повторной пандемией.

﻿Друзья мои, осенью не будет второй волны, это будет не вторая волна, а сезонная вспышка. Ну как грипп, он приходит к нам ранней осенью и поздней весной, когда холодно, сыро, ветрено и на душе противно. Коронавирус является пневмотропной инфекцией, он встанет в строй с вирусом гриппа и будет посещать нас два раза в год Виктор Зуев Вирусолог, доктор медицинских наук

﻿Профессор уверен, что россиянам придётся регулярно прививаться от коронавирусной инфекции, а новые вспышки уже не будут такими смертоносными, как первая пандемия. А что касается недавно заболевших жителей Пекина, то, по мнению вирусолога, "высокая организованность" позволит местным властям оперативно остановить дальнейшее распространение CoViD-19.