Путин: В борьбе с пандемией коронавируса удалось сработать на опережение

Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с пандемией коронавируса удалось действовать на опережение и сгладить последствия. Об этом он сообщил на совещании по мерам поддержки экономики.

Путин отметил, что, когда принимались первые шаги по борьбе с CoViD-19, было понятно, что "вынужденные ограничения, как и во всём мире, неизбежно скажутся на деловой активности, экономике, бизнесе, а значит, на доходах и благополучии людей".

— Поэтому нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей и сработать на опережение. В целом нам это удаётся сделать, — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что чёткость исполнения поручений, соблюдение сроков и другие технические управленческие вопросы, безусловно, важны, но главным является то, насколько ощутима поддержка самими гражданами и предприятиями. Именно поэтому в совещании принимали участие люди, которые получают социальные выплаты или решили взять льготную ипотеку.

— С учётом их рассказов посмотрим на удачные решения и проблемы, на которые надо обратить особое внимание, внести корректировки, — заявил Путин.