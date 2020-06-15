"Яндекс" запустил сервис видеовстреч "Телемост"

Компания "Яндекс" объявила о запуске собственного онлайн-сервиса для проведения видеоконференций. Он получил название "Яндекс.Телемост", уточняется в сообщении пресс-службы.

Создать встречу и пригласить участников пользователи смогут "буквально за пару секунд", а время беседы неограниченно. В первой версии "Телемоста" есть все необходимые функции, но их количество будут увеличивать.

Постепенно сервис будет интегрирован в различные продукты компании. Он уже доступен в приложениях "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Почта" и браузерах "Яндекс" и Chrome.