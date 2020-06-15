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"Яндекс" запустил сервис видеовстреч "Телемост"

Сейчас он работает в двух интернет-браузерах и мобильных приложениях "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Почта".

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Фото © ТАСС / РБК / Олег Яковлев

Компания "Яндекс" объявила о запуске собственного онлайн-сервиса для проведения видеоконференций. Он получил название "Яндекс.Телемост", уточняется в сообщении пресс-службы.

Создать встречу и пригласить участников пользователи смогут "буквально за пару секунд", а время беседы неограниченно. В первой версии "Телемоста" есть все необходимые функции, но их количество будут увеличивать.

Постепенно сервис будет интегрирован в различные продукты компании. Он уже доступен в приложениях "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Почта" и браузерах "Яндекс" и Chrome.

В мае компания Facebook запустила свой сервис для групповой видеосвязи Messenger Rooms.

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