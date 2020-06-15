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В Пекине из-за вспышки коронавируса запретили развлекательные мероприятия

На наличие инфекции в организме проверят более 200 тысяч посетителей рынка "Синьфади".

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Фото © Liu Wenhua / China News Service via Getty Images

Власти Пекина распорядились прекратить проведение любых культурно-развлекательных мероприятий в городе. Причиной стала вспышка коронавируса в столице КНР.

На входах в жилые комплексы столицы Китая вновь станут проверять температуру, также усилят повсеместную дезинфекцию. Во всех населённых микрорайонах города введён особый механизм реагирования на ЧС — режим военного времени, передаёт CNN. В мероприятиях, направленных на борьбу с коронавирусом, задействовано более 100 тысяч человек.

В китайской столице начато массовое тестирование граждан на коронавирус, передаёт The Economic Times. Оно затронет более 200 тысяч человек, посещавших рынок "Синьфади" с конца мая. По мнению властей города, риск распространения инфекции чрезвычайно высок.

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