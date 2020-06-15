В Пекине из-за вспышки коронавируса запретили развлекательные мероприятия

Власти Пекина распорядились прекратить проведение любых культурно-развлекательных мероприятий в городе. Причиной стала вспышка коронавируса в столице КНР.
На входах в жилые комплексы столицы Китая вновь станут проверять температуру, также усилят повсеместную дезинфекцию. Во всех населённых микрорайонах города введён особый механизм реагирования на ЧС — режим военного времени, передаёт CNN. В мероприятиях, направленных на борьбу с коронавирусом, задействовано более 100 тысяч человек.
В китайской столице начато массовое тестирование граждан на коронавирус, передаёт The Economic Times. Оно затронет более 200 тысяч человек, посещавших рынок "Синьфади" с конца мая. По мнению властей города, риск распространения инфекции чрезвычайно высок.