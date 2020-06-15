Глава Минздрава заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с коронавирусом в Дагестане стабилизировалась. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Опыт работы в этом регионе позволил нам за достаточно короткий промежуток времени, за три недели, стабилизировать ситуацию. Принимали участие и Министерство обороны, и Роспотребнадзор, и ФМБА, и Министерство здравоохранения, клиники федеральные и региональные, — отметил министр.

Также в Дагестане более чем в шесть раз увеличилось количество тестирований на CoViD-19.