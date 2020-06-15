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Глава Минздрава заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Регион уже переходит к первому этапу отмены ограничительных мер.

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Фото © ТАСС / Муса Салгереев

Ситуация с коронавирусом в Дагестане стабилизировалась. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Опыт работы в этом регионе позволил нам за достаточно короткий промежуток времени, за три недели, стабилизировать ситуацию. Принимали участие и Министерство обороны, и Роспотребнадзор, и ФМБА, и Министерство здравоохранения, клиники федеральные и региональные, — отметил министр.

Также в Дагестане более чем в шесть раз увеличилось количество тестирований на CoViD-19.

На 15 июня в республике выявили 6652 случая коронавируса, при этом с начала эпидемии выздоровело уже 4754 пациента. В регион для помощи в борьбе с заболеванием уже прибыли военные медики, специалисты МЧС, а также главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. При этом Дагестан уже переходит к первому этапу снятия ограничений.

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