Глава Минздрава заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с коронавирусом в Дагестане стабилизировалась. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
— Опыт работы в этом регионе позволил нам за достаточно короткий промежуток времени, за три недели, стабилизировать ситуацию. Принимали участие и Министерство обороны, и Роспотребнадзор, и ФМБА, и Министерство здравоохранения, клиники федеральные и региональные, — отметил министр.
Также в Дагестане более чем в шесть раз увеличилось количество тестирований на CoViD-19.
На 15 июня в республике выявили 6652 случая коронавируса, при этом с начала эпидемии выздоровело уже 4754 пациента. В регион для помощи в борьбе с заболеванием уже прибыли военные медики, специалисты МЧС, а также главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. При этом Дагестан уже переходит к первому этапу снятия ограничений.