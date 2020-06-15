Раскладываем по полочкам. Что означает С0 или С1 на яйцах и чем масло, мука и соль первого сорта отличаются от высшего?

На упаковках товаров в магазинах указаны не только их названия, но и условные обозначения характеристик продукта. Разбираемся, что они означают и как выбрать подходящую вам еду, которая не навредит здоровью.

Подсолнечное масло

Масло, которое есть практически на каждой кухне, имеет несколько важных характеристик.

Рафинированное масло не имеет характерного запаха семян подсолнечника, подходит для заправки салатов и приготовления блюд. Оно бывает дезодорированным и недезодорированным: первое подходит для еды, его можно найти на полках магазинов, второе пригодно только для промышленной переработки и в широкую продажу не поступает. Согласно ГОСТу, рафинированное масло можно хранить шесть месяцев с даты изготовления, но стандарты также разрешают производителю устанавливать свой срок хранения, который зависит от технологии производства продукта.

Нерафинированное масло больше подходит для салатов, поскольку придаёт этим блюдам аромат семечки. Оно темнее рафинированного, при хранении в нём образуется осадок. На бутылке нерафинированного масла может быть слово "вымороженное". Это означает, что продукт готовили по особому методу: медленно охлаждали, слабо перемешивали. По вкусу разницы вы не почувствуете, а вот запах будет не таким ярким.

Если на бутылке указано "содержит витамин Е" — это маркетинговый ход. Любое подсолнечное масло содержит витамин Е, а ещё витамины А, D и F.

Также на витринах супермаркетов можно найти подсолнечное масло высшего или первого сорта. Эти маркировки говорят об окислении продукта при его получении, переработке и хранении. Масло высшего сорта обладает лучшей пищевой ценностью по сравнению с маслом первого сорта.

Любое подсолнечное масло нужно хранить при комнатной температуре в тёмном месте, чтобы сохранить его полезные свойства. Технологи не рекомендуют хранить масло в открытой пластиковой бутылке дольше месяца, поскольку в нём начинаются процессы окисления и образуются опасные для человека вещества.

Яйца

На упаковках яиц и на каждом яйце ставится специальная маркировка, которая призвана помочь покупателю выбрать то, что ему нужно.

Первый символ — буква, означающая допустимый срок хранения. "Д" — диетическое яйцо, которое нужно реализовать в течение семи дней. "С" — столовое яйцо, на его реализацию выделяется 25 дней.

Второй символ говорит о массе яйца: "3" — от 35 до 44,9 г, "2" — от 45 до 54,9 г, "1" — от 55 до 64,9 г, "О" — от 65 до 74,9 г, "В" — от 75 г и более.

Соль

Этот продукт добавляется в большинство блюд, поэтому важно знать, какая именно соль окажется в вашей продуктовой корзине.

Соль разделяется по сортам. Сорт "Экстра" сообщает потребителю о том, что соль была произведена по технологии вакуумного упаривания рассола — в ней нет посторонних примесей, только хлористый натрий.

Высший сорт — соль чисто-белая с крупинками до 1,2 мм. Соль первого и второго сортов может быть немного сероватой, гранулы намного крупнее — до четырёх миллиметров, кроме того, в такой соли может быть до 3% других минералов, а не только хлорид натрия.

Морская соль считается некоторыми диетологами наиболее полезной, поскольку в ней, по их мнению, высокое содержание йода. Но, как отмечает эксперт по питанию Екатерина Захарова, химический состав морской соли зависит от места добычи, поэтому он зачастую непредсказуем. Она менее солёная, но в ней больше минеральных веществ. Высокое содержание йода не гарантировано.

Мука

Показателем качества муки является её сорт. Он устанавливается в зависимости от крупности помола, вкуса, цвета и запаха. В выпечке, как правило, используется пшеничная мука. Она бывает четырёх сортов: высшего, первого, второго и обойная.

Мука высшего сорта — это измельчённая внутренняя часть эндосперма зерна. Она почти без отрубей, белого цвета с лёгким кремовым оттенком.

Первый сорт — это мука, вырабатываемая одним или двумя помолами. Состоит из тонко измельчённых частичек мучного ядра с небольшой примесью измельчённых оболочек. Эта мука белая, но с желтоватым оттенком. В ней меньше крахмала и больше белков, чем в муке высшего сорта. Но при этом она опаснее для людей с аллергией на глютен, поскольку в ней очень высок процент клейковины — около 30%.

Мука второго сорта перемалывается с добавлением отрубей — до 8% в составе. Она имеет желтовато-сероватый оттенок, процент клейковины в ней ниже, чем в муке первого сорта, — около 25%.

Сторонники здорового питания предпочитают обойную муку — цельнозерновую. При помоле измельчается всё зерно, оболочки не отсеиваются. Эта мука более крупная, неоднородная. Отрубей в ней около 20%, а клейковины примерно 18%. Обойная мука сохраняет все полезные свойства зерна и считается самой подходящей для тех, кто следит за фигурой и здоровьем.

Если разобраться в маркировке, то становится очевидно, что в соли второго сорта больше микроэлементов, чем в соли сорта "Экстра", а обойная мука намного полезнее, чем мука высшей категории. При этом указанные на масле витамины — это только рекламный ход, поскольку витамины есть в любом масле. Главное в каждом походе в магазин — читать состав, чтобы не дать себя обмануть ни тем, кто расставляет товар на полках, ни тем, кто его производит.