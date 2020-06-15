"В пятку не вопьются". Эксперты назвали самые "вкусные" для клещей места на теле человека

Многие считают, что клещи падают на жертву с деревьев, но на самом деле всё наоборот: кровососы медленно ползут снизу вверх, сидя на траве или кустарнике и чувствуя приближение человека или животного за полтора метра. Об этом сообщает портал "Роскачество" со ссылкой на руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елену Бабуру.

— Клещи цепляются за одежду и начинают карабкаться к тонкой коже. Медленно, но верно они находят нужное место на теле. В пятку не вопьются, любимые места клещей — пах, подмышечные впадины, шея, нежная кожа за ушными раковинами, на голове, — перечислила она.

Путь клеща от ботинка жертвы к любому из самых "вкусных" мест занимает в среднем час-полтора. Как раз за это время насекомое и можно обнаружить, потому что сам момент укуса человек не почувствует — в слюне кровососа есть анальгетик. Эксперты напоминают, что вирус из слюны клеща заражает кровь уже в первую секунду.

Никаких новых способов защититься от клещей учёные пока не придумали. Все они знакомы нам с детства: одеваться нужно так, чтобы помешать насекомому быстро добраться до незащищённых одеждой мест, одежду лучше обработать акарицидными препаратами и каждые 30 минут проводить взаимные или самостоятельные осмотры. Если клещ всё-таки присосался, нужно постараться удалить его как можно быстрее, чтобы уменьшить вероятность заразиться вирусной или бактериальной инфекцией. Правда, есть ещё один лайфхак от специалистов Роспотребнадзора.

— Когда выезжаете на пикник, возьмите с собой белую простыню, — советует Елена Бабура. — Наши специалисты проверяют зелёные территории на наличие клещей белым флагом — просто проводят по траве белой тканью и смотрят на "урожай".

Если к простыне прицепился всего один клещ, эксперт рекомендует выбрать для пикника другую поляну.

Ранее Лайф выяснил самые опасные зоны распространения клещей. В этом году они проснулись раньше срока — ещё в январе.