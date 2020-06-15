У планировавшего нападение на школу в Волгограде подростка могли быть сообщники

Следователи не исключают, что у планировавшего нападение на школу в Волгограде могли быть сообщники. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.
Сам несостоявшийся подрыватель заверил правоохранителей, что внушительный запас взрывчатых веществ и приспособлений нужен был ему для развлечения. По его словам, он собирался испытать их "в балках и на пустырях", однако его слова вызывают сомнения.
— Есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица, — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу. При обыске в его квартире нашли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. Также правоохранители обнаружили инструкции по изготовлению взрывных устройств и организации массовых убийств в школе. Пока не ясно, сделал эти записи сам подросток или их ему кто-то передал.