У планировавшего нападение на школу в Волгограде подростка могли быть сообщники

Следователи не исключают, что у планировавшего нападение на школу в Волгограде могли быть сообщники. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Сам несостоявшийся подрыватель заверил правоохранителей, что внушительный запас взрывчатых веществ и приспособлений нужен был ему для развлечения. По его словам, он собирался испытать их "в балках и на пустырях", однако его слова вызывают сомнения.

— Есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица, — отметили в ведомстве.