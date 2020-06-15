В "Инвитро" антитела к коронавирусу выявили у 15% сдавших анализы россиян

В "Инвитро" выявили антитела к коронавирусу у 15% из 250 тысяч россиян, сдавших анализ. Об этом сообщает пресс-служба частной медицинской компании.

— Это рекордный спрос на исследования антител, фиксируемый группой компаний за 20-летнюю историю работы. При этом положительные результаты, свидетельствующие о формировании иммунного ответа, были получены у 15% пациентов. Это средний показатель по всем регионам тестирования, — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами по количеству желающих сдать анализ стали Москва и Подмосковье, следом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, а затем Новосибирск. Также отмечается, что на Центральный федеральный округ пришлось 56% тестирований от общего числа, из них 17,9% с положительным результатом.