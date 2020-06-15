Собянин анонсировал очередной этап снятия ограничений в Москве с 16 июня

Москва перейдёт на новый этап смягчения мер, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в своём блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что тенденция к снижению заболеваемости в городе сохраняется. В связи с этим с 16 июня начнут открываться летние веранды ресторанов и кафе, а стоматологии начнут оказывать плановую помощь. Вместе с тем заработают библиотеки, риелторские конторы, службы проката, а также рекламные и иные агентства.

Жители столицы со вторника смогут посетить музеи, выставочные залы и зоопарки. Также власти разрешили посещать спортивные мероприятия при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Градоначальник подчеркнул, что CoViD-19 по-прежнему опасен и угрожает жизни и здоровью горожан. Поэтому необходимо продолжать соблюдать рекомендации врачей.