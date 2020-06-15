"Вторая ещё будет". Вирусолог назвал продолжением первой волны вспышку коронавируса в Пекине

Вспышка коронавируса на оптовом рынке в Пекине является не второй волной CoViD-19, а продолжением первой. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

— Вторая волна ещё будет, она ещё предстоит, с первой пока справиться как следует не могут ни в США, ни в Китае, ни у нас, — сказал профессор.

Вирусолог пояснил, что говорить о второй волне было бы правильно, если бы вспышка инфекции произошла в городе Ухань. Альтштейн отметил, что изначально в столице КНР фиксировались единичные случаи заражения коронавирусом. Из-за этого вспышку на рынке не следует относить ко второй волне CoViD-19.

По мнению вирусолога, ожидать второй волны коронавируса следует осенью или зимой, когда противоэпидемические меры будут ослаблены, а часть населения перестанет защищаться, потеряв бдительность.