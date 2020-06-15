"Не получил приглашение". Макрон не приедет на Парад Победы в Москву

Французский лидер Эмманюэль Макрон не приедет в Москву на Парад Победы, запланированный на 24 июня. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

По словам собеседницы агентства, президент Франции "не получил приглашение" от властей России.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва и Париж прорабатывают приезд Макрона в Россию, однако не назвал точной даты визита.