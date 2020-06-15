"Не получил приглашение". Макрон не приедет на Парад Победы в Москву

Французский лидер Эмманюэль Макрон не приедет в Москву на Парад Победы, запланированный на 24 июня. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
По словам собеседницы агентства, президент Франции "не получил приглашение" от властей России.
Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва и Париж прорабатывают приезд Макрона в Россию, однако не назвал точной даты визита.
Напомним, Парад Победы в российской столице было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с коронавирусом. Дата проведения является памятной, так как 24 июня 1945 года прошёл легендарный Парад Победителей. К настоящему моменту торжественные мероприятия в Москве намерены посетить главы Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Южной Осетии и Абхазии.