Двух сотрудников Посольства Чехии в Москве объявили персонами нон грата

В Министерстве иностранных дел РФ двух сотрудников Посольства Чехии в России объявили персонами нон грата и обязали покинуть страну вместе с семьями до 17 июня. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы с послом Чешской Республики в РФ Витезславом Пивонькой представители МИД пояснили, что данная мера является зеркальным ответом на "провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований". В заявлении отметили, что 5 июня соотечественников выслали из Посольства РФ в Чехии "на основании абсурдных и бездоказательных обвинений".
Лайф писал, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек объявили о высылке двух российских дипломатов 5 июня. Это, по их словам, связано с историей о якобы имевшей место перевозке смертельного яда рицина в Прагу одним из сотрудников посольства РФ. Дипмиссия назвала вопиющими и лживыми инсинуациями обвинения в подготовке покушения на чешских политиков. А в МИД РФ посчитали недружественным шагом решение Чехии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата, пообещав "адекватный ответ".