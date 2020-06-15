Двух сотрудников Посольства Чехии в Москве объявили персонами нон грата

В Министерстве иностранных дел РФ двух сотрудников Посольства Чехии в России объявили персонами нон грата и обязали покинуть страну вместе с семьями до 17 июня. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы с послом Чешской Республики в РФ Витезславом Пивонькой представители МИД пояснили, что данная мера является зеркальным ответом на "провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований". В заявлении отметили, что 5 июня соотечественников выслали из Посольства РФ в Чехии "на основании абсурдных и бездоказательных обвинений".