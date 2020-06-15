Прямо перед полицейскими. В Москве Ferrari за 30 млн влетел в столб — видео

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Автомобиль Ferrari стоимостью около 30 миллионов рублей влетел в столб около "Москва-Сити" прямо перед проезжающей машиной полицейских. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом Лайфу сообщил источник.

На кадрах с места происшествия видно, как водитель резко вылетает с проезжей части, разносит ограждение и на большой скорости врезается в столб. Проезжающие мимо правоохранители остановились и вместе с прохожими отправились на помощь водителю. В момент ДТП на Ferrari не было номеров.