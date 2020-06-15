"Разочарован и разъярён". Посол США отреагировал на приговор американцу Уилану

Посол США в России Джон Салливан заявил журналистам, что разочарован приговором, который Мосгорсуд вынес американцу Полу Уилану за шпионаж.
По мнению дипломата, не было представлено никаких свидетельств, доказывающих вину гражданина США, Канады, Ирландии и Великобритании. Салливан подчеркнул, что продолжит добиваться освобождения соотечественника.
#ПосолСША Салливан: Сегодня в России #PaulWhelan был осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы. Этот тайный судебный процесс, в ходе которого не было представлено никаких доказательств, является вопиющим нарушением прав человека и норм международного права. @mid_rf https://t.co/UXc6SLDzCJ— Посольство США в РФ (@USEmbRu) June 15, 2020
Американский посол отметил, что был разъярён вердиктом Мосгорсуда. По словам Салливана, "тайный судебный процесс" над Уиланом является "вопиющим нарушением прав человека и норм международного права".
Сам Пол Уилан, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима, сообщил о намерении обжаловать решение суда.