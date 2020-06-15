"Разочарован и разъярён". Посол США отреагировал на приговор американцу Уилану

#ПосолСША Салливан: Сегодня в России #PaulWhelan был осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы. Этот тайный судебный процесс, в ходе которого не было представлено никаких доказательств, является вопиющим нарушением прав человека и норм международного права. @mid_rf https://t.co/UXc6SLDzCJ