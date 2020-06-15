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"Разочарован и разъярён". Посол США отреагировал на приговор американцу Уилану

Судебный процесс над соотечественником дипломат назвал тайным.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Посол США в России Джон Салливан заявил журналистам, что разочарован приговором, который Мосгорсуд вынес американцу Полу Уилану за шпионаж.

По мнению дипломата, не было представлено никаких свидетельств, доказывающих вину гражданина США, Канады, Ирландии и Великобритании. Салливан подчеркнул, что продолжит добиваться освобождения соотечественника.

Американский посол отметил, что был разъярён вердиктом Мосгорсуда. По словам Салливана, "тайный судебный процесс" над Уиланом является "вопиющим нарушением прав человека и норм международного права".

Сам Пол Уилан, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима, сообщил о намерении обжаловать решение суда.

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