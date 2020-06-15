Психолог назвала срок адаптации к работе в офисе после самоизоляции

Психологическая адаптация из-за возвращения к работе из офиса после снятия режима самоизоляции занимает от одного дня до двух недель. Об этом агентству "Москва" рассказала медицинский психолог Марта Созинова.

— Если адаптация затягивается, значит, у человека есть какие-то барьеры, которые мешают ему идти на работу, есть определённое сопротивление, — заявила собеседница.

Сотрудник ПКБ № 1 имени Алексеева отметила, что некоторые люди не хотят потерять ставшую ценной возможность работать из дома. Такие сотрудники боятся нагрузок и чувства истощённости. Стресс может спровоцировать и смена домашней обстановки на динамику крупного города. Смягчить его можно с помощью чёткого распорядка дня и правильного питания.

— Общение с друзьями для обмена общими идеями и пережитым опытом может также сгладить негативные последствия длительной изоляции, — добавила Созинова.