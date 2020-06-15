МИД Чехии считает решённой проблему в отношениях с Москвой

Прага считает решённой проблему в отношениях с Москвой. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова, комментируя заявление МИД России о высылке двух сотрудников чешского посольства из РФ.

— Речь идёт об ожидаемой и симметричной реакции на наши шаги от 5 июня. Таким образом, мы считаем решённой проблему, которая не возникла на чешской стороне, — заявила Штихова в беседе с представителями СМИ.

Штихова уточнила, что объявленные персонами нон грата дипломаты должны будут покинуть российскую территорию в определённый срок.

5 июня Прага объявила двух российских дипломатов нежелательными лицами. О решении сообщил чешский премьер Андрей Бабиш. По словам политика, оно связано с историей о якобы имевшей место перевозке смертельного яда рицина в столицу Чехии одним из сотрудников Посольства РФ. Дипмиссия назвала вопиющими и лживыми инсинуациями обвинения в подготовке покушения на чешских политиков. В российском внешнеполитическом ведомстве решение Праги назвали недружественным, пообещав зеркальный ответ.