В Кремле сожалеют о "раздражителях" в отношениях с Прагой, однако не могут оставаться безразличными к недружественным проявлениям с чешской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Последние месяцы, действительно, скажем так, привнесли определённые раздражители в наши двусторонние отношения. Мы сожалеем в этой связи. Разумеется, мы не можем оставаться индифферентными и терпимыми к недружественным проявлениям со стороны Праги, и каждый раз мы будем отвечать адекватно, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в целом сохраняется заинтересованность в налаживании и поддержании добрых партнёрских отношений с Чехией. Пресс-секретарь добавил, что этот принцип действует в отношении всех европейских государств.

Напомним, 5 июня власти Чехии объявили о высылке двух российских дипломатов якобы из-за истории о перевозке смертельного яда рицина в Прагу одним из сотрудников посольства РФ. Дипмиссия назвала вопиющими и лживыми инсинуациями обвинения в подготовке покушения на чешских политиков. А в МИД РФ назвали решение Чехии недружественным шагом.