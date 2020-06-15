В Кремле рассказали о планах Путина посетить главный храм Вооружённых сил России

Президент РФ Владимир Путин намерен посетить главный храм Вооружённых сил РФ, этот визит есть в его планах. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Президент обязательно посетит этот храм, такое посещение есть в его рабочих планах, — сказал он.
Песков отметил, что на торжественной церемонии освящения собора Воскресения Христова российский лидер не присутствовал, так как у него были другие задачи и дела.
Напомним, накануне на территории парка культуры и отдыха "Патриот" прошла церемония освящения храма. В ходе неё патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал собору икону Святой Троицы и поблагодарил за его возведение президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, строителей и художников, оформлявших церковь, а также представителей Вооружённых сил РФ. Лайф вёл прямую трансляцию. Позже Патриарх Кирилл сообщил, что решил стать настоятелем главного храма Вооружённых сил России.