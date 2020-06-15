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"Странные ощущения". Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись

На заседании вместо артистов, которые предпочли не являться на слушание, присутствовал их общий адвокат.

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Фото © Instagram / Agata M

Мировой суд официально расторг брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Неприятную процедуру артисты решили не посещать. Вместо них на заседании присутствовал общий адвокат теперь уже бывших супругов.

Узнав о разводе, Муцениеце призналась, что испытывает "странные ощущения". С каким настроением встретил новость её экс-супруг, не сообщается. Отвечать на вопросы, касающиеся раздела имущества и возврата девичьей фамилии, защитница интересов семьи не стала.

Напомним, о разводе с Прилучным Муцениеце объявила в феврале. Оформить расторжение брака супруги не успели из-за карантина, который вынуждены были проводить вместе. В апреле 31-летняя артистка пожаловалась подписчикам с маминого аккаунта, что супруг поднял на неё руку, довёл детей до слёз и выгоняет их из дома во время пандемии. После этих обвинений Агата попросила у Павла прощения.

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