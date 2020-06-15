Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июня 2020, 13:12
8841

Самойлова передумала разводиться с Джиганом

Девушка отказалась от исковых требований в отношении супруга.

Оксана Самойлова передумала разводиться с рэпером Джиганом и отозвала заявление через своего адвоката. В связи с отказом истца от иска и примирением сторон Головинский суд Москвы прекратил производство по бракоразводному процессу.

Ни Самойлова, ни Джиган на заседание суда не явились. Адвокат девушки от комментариев отказался, предложив задать все вопросы о возможном примирении ей самой.

Видео © LIFE SHOT

"Придуманный сценарий". Рудковская не поверила в развод Джигана и Самойловой
"Придуманный сценарий". Рудковская не поверила в развод Джигана и Самойловой

Разлад в паре случился в США, где Самойлова родила четвёртого ребёнка — долгожданного сына Давида. Поклонники, затаив дыхание, следили за отношениями рэпера и его жены. После скандальной истории с реабилитацией Джигана супруга рэпера объявила о разводе, отметив, что у неё нет иного выбора.

BannerImage

Фото © Instagram/samoylovaoxana

Эмила Сидорова
  • Новости
  • Оксана Самойлова
  • Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar