Самойлова передумала разводиться с Джиганом

Оксана Самойлова передумала разводиться с рэпером Джиганом и отозвала заявление через своего адвоката. В связи с отказом истца от иска и примирением сторон Головинский суд Москвы прекратил производство по бракоразводному процессу.

Ни Самойлова, ни Джиган на заседание суда не явились. Адвокат девушки от комментариев отказался, предложив задать все вопросы о возможном примирении ей самой.

Видео © LIFE SHOT