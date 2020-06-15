Самойлова передумала разводиться с Джиганом
Девушка отказалась от исковых требований в отношении супруга.
Оксана Самойлова передумала разводиться с рэпером Джиганом и отозвала заявление через своего адвоката. В связи с отказом истца от иска и примирением сторон Головинский суд Москвы прекратил производство по бракоразводному процессу.
Ни Самойлова, ни Джиган на заседание суда не явились. Адвокат девушки от комментариев отказался, предложив задать все вопросы о возможном примирении ей самой.
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Разлад в паре случился в США, где Самойлова родила четвёртого ребёнка — долгожданного сына Давида. Поклонники, затаив дыхание, следили за отношениями рэпера и его жены. После скандальной истории с реабилитацией Джигана супруга рэпера объявила о разводе, отметив, что у неё нет иного выбора.
Фото © Instagram/samoylovaoxana