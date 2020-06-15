10 фото российской гимнастки, которую без сомнений можно назвать самой красивой спортсменкой в СНГ

Каролина Севастьянова — звезда российской гимнастики, которая оставила профессиональный спорт

Фото © Instagram / karolisha.s

Но сначала она добилась немалых высот и исполнила свою мечту — в 2012 году стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в групповом многоборье

Фото © Instagram / karolisha.s

Тогда же на Играх в Лондоне длинноногую россиянку, выросшую в Москве, признали самой красивой спортсменкой СНГ

Фото © Instagram / karolisha.s

После ухода из спорта Каролина посвятила время учёбе, личной жизни и путешествиям, кадрами из которых делится в своём инстаграме, где 405 тысяч подписчиков

Фото © Instagram / karolisha.s

Также у девушки был контракт с букмекерской компанией "Лига ставок". Она участвовала в различных съёмках и вела передачу на телеканале "Наш футбол"

Фото © Instagram / karolisha.s

Каролина никогда не была обделена мужским вниманием, но её сердце, похоже, уже давно несвободно. 25-летняя красавица выкладывает у себя на странице фото с парнем, которого называет своей любовью и лучшим другом. А отвечая на вопросы подписчиков, призналась, что они живут вместе уже несколько лет, пишет Sport24