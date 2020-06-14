Тюльпаны, о существовании которых вы даже не догадывались: 10 фото с цветами, похожими на мороженое

Если вы любите мороженое, но не хотите портить фигуру, то на помощь спешит тюльпан Айс Крим, часть имени которого переводится как мороженое.

Фото © Instagram / lawton_landscapes и rabbitandtherose

Он стоит дороже обычных цветов, поэтому его нечасто встретишь в цветочных магазинах и на городских клумбах.

Фото © Instagram / lawton_landscapes и ilcoloredeifiori1991

В длину тюльпан достигает 25 сантиметров, а диаметр бутона составляет около 10 сантиметров, пишет Oddity Central.

Фото © Instagram / thegardeningsoul и santini.flowers

В отличие от обычных тюльпанов, у "айс крим" бутон состоит их двух рядов лепестков — розового и белого.

Фото © Instagram / pamelaluscombe и zogrodemnaty

При этом при полном цветении, которое происходит в конце апреля — начале мая, розовая часть может раскрыться, а белая так и будет напоминать мороженое или шапку взбитых сливок.