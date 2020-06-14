10 фото "колумбийской Кардашьян", фанаты которой настолько от неё без ума, что становится страшно

Девушка снималась для Playboy, красуясь на обложке журнала, и набрала миллион подписчиков в "Инстаграме". Поклонники делают ей комплименты и осыпают подарками: преподносят брендовую одежду и кошельки от Versace и Gucci.

Фото © Instagram / mssmarianaxo

Но один из обожателей пошёл дальше всех. Он настойчиво преследовал Мариану несколько лет. Девушка блокировала его в соцсетях, но он создавал всё новые и новые фейковые страницы, чтобы связаться с ней. А когда понял, что отношения с инста-дивой ему не светят, придумал хитрый план.

Фото © Instagram / mssmarianaxo

Фанат прислал мне снимок секс-куклы, которая выглядит в точности как я, и сказал, что попросил сделать её по моему фото. Он объяснил, что пошёл на это, так как понимает, что я "недостижима" для него и это единственный способ "держать меня рядом" Мариана Кристина Фрагозо Эразо

Фото © Instagram / mssmarianaxo

Впрочем, девушка привыкла купаться в мужском внимании и получать многочисленные предложения руки и сердца, пишет Daily Star. Однако модель уже отдала своё сердце и остаётся верна избраннику.

Фото © Instagram / mssmarianaxo

Моему парню нравится, что я получаю внимание от других мужчин. Он гордится тем, что у него есть успешная, желанная, независимая женщина Мариана Кристина Фрагозо Эразо

Фото © Instagram / mssmarianaxo

Недавно Мариана перенесла большое потрясение. Она заболела коронавирусом и думала, что умрёт, так и не успев попрощаться с близкими. Девушке удалось победить CoViD-19, но на жизнь она стала смотреть по-другому. "Раньше я была из тех людей, которые всё воспринимают как должное и жалуются на пустяки. Теперь я понимаю, как мне повезло <...>", — отметила модель.