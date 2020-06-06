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Близняшки припасли двойной удар для всех, кто осмелится заглянуть в их Instagram: 10 горячих фото

Что может быть лучше красивой девушки в бикини — только когда их две.

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Фото © Instagram / popstantot

25-летние француженки Матильда и Паулин Танто — популярные инста-близняшки, которые в совокупности имеют более 10 млн подписчиков в "Инстаграме"

Фото © Instagram / popstantot

И, глядя на их аккаунты, становится понятно, как им удалось привлечь такую огромную аудиторию. Ведь складывается впечатление, что девушки не признают никакой одежды, кроме бикини и нижнего белья

Фото © Instagram / popstantot

И им действительно есть чем похвастаться: идеальными фигурами, милыми чертами лица и роскошными волосами

Фото © Instagram / popstantot

При этом хвалиться они зачастую любят совместными фото, доставляя фанатам двойное удовольствие

Фото © Instagram / popstantot, mathildtantot

Девушки не только рекламируют бикини, но и создали свой собственный бренд — Khassani Swimwear

Фото © Instagram / popstantot

Модели, бизнесвумен, инста-дивы и просто очаровательные близняшки не могли не покорить чужие сердца

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