Близняшки припасли двойной удар для всех, кто осмелится заглянуть в их Instagram: 10 горячих фото

25-летние француженки Матильда и Паулин Танто — популярные инста-близняшки, которые в совокупности имеют более 10 млн подписчиков в "Инстаграме"
И, глядя на их аккаунты, становится понятно, как им удалось привлечь такую огромную аудиторию. Ведь складывается впечатление, что девушки не признают никакой одежды, кроме бикини и нижнего белья
И им действительно есть чем похвастаться: идеальными фигурами, милыми чертами лица и роскошными волосами
При этом хвалиться они зачастую любят совместными фото, доставляя фанатам двойное удовольствие
Фото © Instagram / popstantot, mathildtantot
Девушки не только рекламируют бикини, но и создали свой собственный бренд — Khassani Swimwear
Модели, бизнесвумен, инста-дивы и просто очаровательные близняшки не могли не покорить чужие сердца
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