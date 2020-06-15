Ким Кардашьян показала открытку от 4-летнего сына, за которую ей должно быть стыдно как матери

Четырёхлетний сын Сэйнт Уэст на День матери подарил Ким Кардашьян открытку, которую он смастерил специально для неё. Внутри тест на знание мамы, который малыш с треском провалил. С первого же вопроса мальчик начал ошибаться: по его мнению, Ким всего 11 лет. Стоит ли говорить, что это далеко не так. Дальше — лучше. На вопрос, что любит делать мама, Сэйнт ответил: "Оставлять меня одного". Конечно, такие новости селебрити не обрадовали.

Следующим задевшим Ким пунктом стала любимая еда. Малыш был уверен, что мама обожает спаржу. Не тут-то было. По словам Кардашьян, она на дух её не переносит. Но всё это только цветочки. Дальше пошли пункты, которые смогли расстроить не только звёздную маму, но и её фанатов, пишет Daily Mail.

На вопрос, чем они любят заниматься вместе, Сэйнт ответил: "Покупать приложения на iPad". Модель с таким ответом не согласна.