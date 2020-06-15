"Ты животное". Тимати разнёс Собчак после её шутки об изнасиловании Костюшкина

Недавно состоялась премьера клипа на песню "Хавчик", где снялись Тимати, Джиган и Дима Милохин. Там в том числе из уст Тимати звучат такие строки: "Я поджёг руку, чтоб не дать Ксюше краба. / И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, / В Интернете есть видос, где я пилю доску". В Сети решили, что рэпер упоминает старое секс-видео с Собчак, которое в итоге оказалось постановкой. Ксения тоже приняла это на свой счёт. "Эти кадры из клипа "Потанцуй со мной". Порно с Тимати? Не смешите мои седины. Ох... Совсем парень рехнулся", — написала ведущая в своём телеграм-канале "Кровавая барыня".

Фото © Instagram / xenia_sobchak, timatiofficial

Однако сам Тимати заявил в инстаграм-историях, что под доской он подразумевал доску для сёрфинга, которую распилил в прямом эфире с Настей Ивлеевой. Рэпера развеселила реакция Ксении, на которую он ответил в том числе оскорблениями.

А я и не думал, что тебя пробить будет так легко. <...> В треке "Хавчик" есть строчки: "В Интернете есть видос, где я пилю доску". Прикинь, ты приняла это в свой адрес. <...> Ты по факту оказалась гораздо тупее, чем я думал. Сходу схавала приманку. Порно. Тебе на детских праздниках Бабу-ягу играть в самый раз Тимати

Фото © Instagram / timatiofficial, xenia_sobchak

Однако это не всё, что вывело Тимати из себя. Он продолжил гневную тираду в адрес ведущей, прокомментировав её шутку об изнасиловании певца Стаса Костюшкина, который ранее рассказал, что над ним надругались в детстве. Рэпер счёл высказывание Собчак "Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина" аморальным и назвал теледиву животным. Также основатель Black Star указал, что ему известно о самых неприглядных фактах из биографии экс-ведущей "Дома-2".

Ты за эти годы так меня ***, честно, своей *** в мой адрес. Я молчал, как тогда, на премии. Неудобно при маме. Неудобно — девочка. Но потом понял, ты не девочка, ***. Ты животное, ведь только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает про то, как его изнасиловали в детстве. <...> Если бы люди знали хотя бы 30% всей твоей подноготной, уверяю, Ефремов бы показался им ангелом. Не забывай, я из того времени. Я знаю Тимати

Клип на песню "Потанцуй со мной". Скриншот © YouTube / StarPro