"Алые паруса" в Петербурге пройдут 27 июня в формате телетрансляции

Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге пройдёт в формате телетрансляции 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

— Прямую трансляцию концертной программы проведёт Пятый канал. А кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории Финского залива будут транслировать также и все центральные телеканалы... Это делается для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города, — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что смена формата не скажется на зрелищности самого представления. Также отмечается, что в этом году кульминация праздника — его водно-пиротехническая часть — пройдёт не в акватории Невы, а в Финском заливе.