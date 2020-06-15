"Алые паруса" в Петербурге пройдут 27 июня в формате телетрансляции

Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге пройдёт в формате телетрансляции 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
— Прямую трансляцию концертной программы проведёт Пятый канал. А кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории Финского залива будут транслировать также и все центральные телеканалы... Это делается для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города, — говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что смена формата не скажется на зрелищности самого представления. Также отмечается, что в этом году кульминация праздника — его водно-пиротехническая часть — пройдёт не в акватории Невы, а в Финском заливе.
Напомним, ранее Минпросвещения России объявило, что выпускные в стране пройдут 27 июня в онлайн-режиме. При этом в ряде регионов, уже вышедших на третий этап снятия ограничений, они могут пройти очно.