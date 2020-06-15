Песков заявил, что Пола Уилана нельзя считать "политическим заложником"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американца Пола Уилана, осуждённого на 16 лет колонии за шпионаж, нельзя считать политическим заложником.

— Он осуждён решением суда, в решении суда всё говорится. Ему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.