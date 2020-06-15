В Кремле заявили, что с пониманием относятся к отмене парадов Победы в регионах

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти с пониманием относятся к решению некоторых регионов перенести или отменить проведение парадов, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые должны были состояться 24 июня.

— С абсолютным пониманием. Это те самые полномочия, которыми наделены главы регионов. Так как губернаторам на местах виднее, как обстоят дела, им более с руки выстраивать прогнозы на краткосрочную и долгосрочную перспективу, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля также отметил, что каждый желающий не сможет посетить Парад Победы на Красный площади. Он призвал москвичей следить за мероприятием с помощью трансляции по ТВ, подчеркнув, что это "очень удобно и красочно".