Третьяковская галерея перенесла открытие на июль

Третьяковская галерея планирует вновь открыть свои двери для посетителей 3 июля, сообщил ТАСС заместитель гендиректора музея по развитию Татьяна Мрдуляш.

Собеседница агентства пояснила, что информация о возобновлении работы московских музеев и выставочных залов с 16 июня застала сотрудников Третьяковки "немного врасплох". Работники галереи, где проводятся давно запланированные ремонтные работы, предполагали, что открытие состоится в начале июля.

— Теперь появилось новое измерение — эпидемиологическая безопасность, и, конечно же, это всё требует новой рутины, которую нужно настроить, — отметила Мрдуляш.