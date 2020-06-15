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Американский истребитель F-15 упал в Северное море

На борту воздушного судна находился один пилот.

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Фото © Twitter / RAF Lakenhealth

Истребитель F-15C Eagle Военно-воздушных сил США упал в Северное море у берегов английского графства Йоркшир. На месте крушения самолёта проводится поисково-спасательная операция.

На борту истребителя, выполнявшего тренировочный полёт, находился один пилот. Причина крушения пока не известна, сообщили в Минобороны США.

В мае в 19 километрах от авиабазы Эглин в штате Флорида разбился истребитель F-22 ВВС США. Пилоту удалось катапультироваться.

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