Американский истребитель F-15 упал в Северное море

Истребитель F-15C Eagle Военно-воздушных сил США упал в Северное море у берегов английского графства Йоркшир. На месте крушения самолёта проводится поисково-спасательная операция.

На борту истребителя, выполнявшего тренировочный полёт, находился один пилот. Причина крушения пока не известна, сообщили в Минобороны США.