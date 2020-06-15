Американский истребитель F-15 упал в Северное море

Истребитель F-15C Eagle Военно-воздушных сил США упал в Северное море у берегов английского графства Йоркшир. На месте крушения самолёта проводится поисково-спасательная операция.
На борту истребителя, выполнявшего тренировочный полёт, находился один пилот. Причина крушения пока не известна, сообщили в Минобороны США.
Current situation #NorthSea multiple assets deployed in #SAR MISSION #avgeek #planespotting #adsb #OSINT #F15 #CHOSEN4 pic.twitter.com/mBQLbx6d1F— ScotMilAir (@mil_scot) June 15, 2020
В мае в 19 километрах от авиабазы Эглин в штате Флорида разбился истребитель F-22 ВВС США. Пилоту удалось катапультироваться.