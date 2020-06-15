В Кремле подтвердили, что некоторым участникам церемонии награждения Героев Труда пришлось пройти карантин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию СМИ о том, что ряд участников церемонии награждения Героев Труда на Поклонной горе предварительно прошли карантин.

— Могу подтвердить, действительно, некоторые были на карантине, — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать публикацию "Коммерсанта".

По словам представителя Кремля, это объясняется мерами предосторожности: кто-то из участников церемонии мог контактировать с носителями CoViD-19 и даже не знать об этом.

— Это объяснимые и понятные меры предосторожности, — подчеркнул Песков, который, напомним, и сам переболел коронавирусом.

Напомним, что награждение Героев Труда золотыми звёздами проходило на Поклонной горе 12 июня, в День России. Церемония стала первым очным мероприятием после длительной работы президента в режиме видеоконференции из-за пандемии. Владимир Путин лично наградил почётным званием граждан нашей страны, проявивших особые заслуги перед государством и обществом в своей трудовой деятельности.