Доцент-расчленитель Соколов отказался от адвоката — видео

Доцент-расчленитель Олег Соколов решил отказаться от своего адвоката и попросил другого юриста представлять его интересы. На кадрах, снятых в ходе заседания суда, видно, что вместо ответа на вопрос о признании вины он начал зачитывать заготовленную речь.

— Хочу заявить, что с этого момента я отказываюсь от услуг адвоката [Александра] Почуева и настаиваю, чтобы моим адвокатом был Сергей Сергеевич Лукьянов, — сказал он, поблагодарив бывшего защитника за помощь.

Своё решение он объяснил тем, что в адрес Почуева начали поступать угрозы расправы. В связи с его заявлением заседание по делу перенесли на 22 июня.

Александр Почуев, который до недавнего времени был официальным представителем историка в суде, признался Лайфу, что не ожидал от своего подопечного подобной просьбы.

— Процесс сегодня закончился для меня необычно. Соколов поблагодарил меня за работу, отметил своё удовлетворение от неё и отвёл, сославшись на поступающие в мой адрес угрозы в связи с этим делом, — отметил он.