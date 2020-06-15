Доцент-расчленитель Соколов отказался от адвоката — видео

Доцент-расчленитель Олег Соколов решил отказаться от своего адвоката и попросил другого юриста представлять его интересы. На кадрах, снятых в ходе заседания суда, видно, что вместо ответа на вопрос о признании вины он начал зачитывать заготовленную речь.
— Хочу заявить, что с этого момента я отказываюсь от услуг адвоката [Александра] Почуева и настаиваю, чтобы моим адвокатом был Сергей Сергеевич Лукьянов, — сказал он, поблагодарив бывшего защитника за помощь.
Своё решение он объяснил тем, что в адрес Почуева начали поступать угрозы расправы. В связи с его заявлением заседание по делу перенесли на 22 июня.
Александр Почуев, который до недавнего времени был официальным представителем историка в суде, признался Лайфу, что не ожидал от своего подопечного подобной просьбы.
— Процесс сегодня закончился для меня необычно. Соколов поблагодарил меня за работу, отметил своё удовлетворение от неё и отвёл, сославшись на поступающие в мой адрес угрозы в связи с этим делом, — отметил он.
Напомним, бывший доцент СПбГУ убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко 8 ноября 2019 года. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. В марте Следственный комитет объявил о завершении расследования резонансного дела.