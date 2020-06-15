Омбудсмен раскрыла подробности о семье подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде

Уполномоченный по правам ребёнка в Волгоградской области Нина Болдырева рассказала, что у планировавшего нападение на школу подростка не было проблем с законом. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

— Как выясняется, не попадал он в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних. Подросток имеет и отца, и маму, отец только не проживает с семьёй. Не попадал в поле зрения органов систем профилактики в такой, по крайней мере, степени, чтобы был поставлен на учёт, — отметила Болдырева.

Омбудсмен добавила, что родители школьника пока к ней не обращались, однако в ближайшее время соберётся комиссия, которая рассмотрит произошедшее отдельным вопросом.