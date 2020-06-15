Лжесотрудники банка развели советника Минсельхоза почти на полмиллиона рублей

Позвонив в день рождения чиновницы, злоумышленники представились работниками Сбербанка и выведали у неё реквизиты банковских карт. Кредитку они полностью обнулили, списав 225 тысяч рублей, а с двух дебетовых карт сняли ещё 100 и 150 тысяч рублей, при этом вторая была зарегистрирована в другой финансовой организации.