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Лжесотрудники банка развели советника Минсельхоза почти на полмиллиона рублей

Крупная кража произошла в день рождения чиновницы.

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Фото © Shutterstock

Мошенники под видом сотрудников банка вывели со счетов советника Министерства сельского хозяйства Екатерины П. 475 тысяч рублей. Об этом Лайфу сообщил источник.

Позвонив в день рождения чиновницы, злоумышленники представились работниками Сбербанка и выведали у неё реквизиты банковских карт. Кредитку они полностью обнулили, списав 225 тысяч рублей, а с двух дебетовых карт сняли ещё 100 и 150 тысяч рублей, при этом вторая была зарегистрирована в другой финансовой организации.

После инцидента потерпевшая обратилась в полицию, где в отношении преступников возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенник развёл Эдгарда Запашного на 50 тысяч, представившись бойцом UFC.

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