Лжесотрудники банка развели советника Минсельхоза почти на полмиллиона рублей

Мошенники под видом сотрудников банка вывели со счетов советника Министерства сельского хозяйства Екатерины П. 475 тысяч рублей. Об этом Лайфу сообщил источник.
Позвонив в день рождения чиновницы, злоумышленники представились работниками Сбербанка и выведали у неё реквизиты банковских карт. Кредитку они полностью обнулили, списав 225 тысяч рублей, а с двух дебетовых карт сняли ещё 100 и 150 тысяч рублей, при этом вторая была зарегистрирована в другой финансовой организации.
После инцидента потерпевшая обратилась в полицию, где в отношении преступников возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что мошенник развёл Эдгарда Запашного на 50 тысяч, представившись бойцом UFC.