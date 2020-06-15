В Пятигорске отменили Парад Победы из-за ситуации с коронавирусом

В связи с ситуацией с распространением коронавируса в Пятигорске отменили Парад Победы, запланированный на 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

— Решение принято на сегодняшнем координационном совещании. К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе, несмотря на некоторую позитивную динамику, всё ещё остаётся неблагоприятной, — говорится в сообщении.

А в Ульяновске Парад Победы всё-таки пройдёт 24 июня, но из-за эпидемиологической обстановки — без зрителей. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов в "Инстаграме".

— Мы проведём наш парад, но, к сожалению, без зрителей, организовав прямую трансляцию на всех имеющихся в регионе ресурсах, — сказал в опубликованном видеообращении Морозов.