Угрозы расправой и изнасилование. Заявления убитой школьницы из Сибири дважды игнорировали в полиции

Прокурорская проверка выявила новые обстоятельства в деле об убийстве школьницы в Сибири. Как сообщал Лайф, тело 12-летней Насти (имя изменено) нашли 31 мая в заброшенном пожарном резервуаре в посёлке Нижняя Коя Шушенского района Красноярского края. Но оказалось, что угрозы в её адрес поступали и ранее, вот только полицейские игнорировали жалобы девочки и её родителей.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что убитая школьница обращалась к правоохранителям дважды: в феврале 2019 года, когда ей угрожали убийством, и прошлым летом, когда она заявила об изнасиловании. Однако ей в возбуждении уголовных дел по указанным фактам было отказано. Теперь, спустя несколько месяцев, прокуратура отменила постановления об отказе, то есть в полиции должны будут заново опросить всех свидетелей и перепроверить всю информацию.

— Для устранения нарушений закона и привлечения виновных лиц прокурором района в адрес главы Шушенского района, начальника Управления образования Шушенского района и начальника МО МВД России "Шушенский" внесены представления, — добавили в прокуратуре. — Расследование уголовных дел, а также результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле в прокуратуре края и прокуратуре Шушенского района.