Второй этап снятия ограничений. Какие заведения заработают в Москве с завтрашнего дня

С завтрашнего дня в Москве начинается второй этап снятия коронавирусных ограничений. Столица постепенно выходит из режима самоизоляции. График утвердил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что ранее введённые меры позволили снизить количество заболевших и не допустили резкого распространения коронавируса. График снятия запретов рассчитан вплоть до конца июня. То есть за вторым последует ещё и третий этап. При этом кое-какие ограничения останутся в городе на несколько месяцев. Какие символы привычной жизни вновь заработают с завтрашнего дня, а чего ещё придётся подождать — об этом в нашей инфографике.