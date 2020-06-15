Путин поручил кабмину решить, какие меры поддержки следует продлить после 1 июля

Действие целого ряда мер по поддержке экономики и граждан, которые власти предусмотрели ранее, истекает 1 июля. Об этом членам правительства напомнил президент Владимир Путин. Он призвал тщательно взвесить ситуацию и в ближайшее время принять решение о том, какие из указанных мер будет целесообразно продлить.

— Вот смотрите. Например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома, и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают — это, как правило, работающие пенсионеры, — объяснил президент. — На работу они выйти не могут, а выплаты заканчиваются.

По словам главы государства, кабмину следует донастроить этот механизм с учётом того, что впереди предстоит непростой этап возвращения к привычному ритму жизни. Но в целом работа по реализации мер поддержки экономики и граждан в связи с коронавирусом, по оценке Путина, идёт достаточно ритмично.

— В целом, мне кажется, работа идёт достаточно ритмично. Хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего разговора. Он был полезным, — указал президент, завершая совещание по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Ранее на том же совещании речь зашла о проблеме безработицы. Путин отметил, что в России этот показатель подрос, но не так драматично, как в других странах. Тем не менее он призвал правительство не ослаблять внимание к этой проблеме.